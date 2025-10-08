Fiorentina, per Gosens periodo no. La Nazione: "Pioli ha bisogno di lui come il pane"

Fiorentina, per Gosens periodo no. La Nazione: "Pioli ha bisogno di lui come il pane"
La Nazione fa il punto sul periodo che sta attraversando Robin Gosens. Stefano Pioli ha bisogno come il pane del miglior Gosens in questo momento. Negli occhi di tutti è rimato quel pallone sparato in curva quando sarebbe stato più facile calciarlo alle spalle di Svilar.

Ma il momento che sta attraversando la Fiorentina racconta anche le difficoltà dell'esterno tedesco, non convocato in Nazionale e rimasto a lavorare al Viola Park durante una sosta che dovrà necessariamente riportarlo a un livello molto vicino a quello dello scorso anno quanto tra gol e assist rappresentò un vero e proprio fattore nell'economia gigliata. La priorità di Pioli è rimetterlo in bolla e farlo tornare un assoluto punto di forza.