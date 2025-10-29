Fiorentina, per battere l'Inter e ripartire serve una prestazione d'orgoglio

vedi letture

La Nazione oggi apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina riportando i numeri, alquanto deludenti, dell'avvio di campionato della Fiorentina. I viola hanno racimolato appena 4 punti in otto gare, segnato appena 7 reti e subito 12 gol. I numeri dicono tanto certo ma non sempre, soprattutto nel calcio, dicono tutto. E allora proprio a questo deve aggrapparsi la Fiorentina alle emozioni, a ciò che non è trascrivibile in numeri, all'orgoglio e alla voglia di ripartire dopo il tracollo per sfortuna solo sfiorato contro il Bologna. Questa sera i viola saranno ospiti dell'Inter a San Siro. Un match sulla carta complicatissimo per una squadra in così grande difficoltà come la formazione gigliata.

Alla Fiorentina sta mancando tutto, la qualità del gioco e la qualità di quei singoli che dovrebbero determinare. Come abbiamo detto prima però nel calcio contano anche le emozioni e la voglia di risalire la china. Di quest'ultima sicuramente i gigliati ne hanno tanta e dovranno metterla in campo questa sera al Meazza, magari dal primo minuto e non solo dopo aver preso un paio di scossoni dagli avversari come contro il Bologna, se non vorranno restare ancorati al fondo della classifica.