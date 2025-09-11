Fiorentina-Napoli, polemica biglietti. La Repubblica-Firenze: "Disagio in casa viola"
La Repubblica-Firenze fa il punto sulla questione biglietti in vista di Fiorentina-Napoli. Sarà di 300 posti alla fine la capienza del settore ospiti destinato ai tifosi del Napoli in vista della sfida di sabato sera contro la Fiorentina. Dopo giorni di tira e molla, riunioni e richieste, si torna sostanzialmente al punto di partenza. La partita non è delle più tranquille e malgrado le speranze del club azzurro, i tagliandi a disposizione per i sostenitori del Napoli saranno trecento.
Del resto l’ubicazione del settore ospiti, molto vicino alla parte più calda dei tifosi viola considerando i lavori in Curva Fiesole, richiamano alla prudenza ed alla logica. Chiaramente il ritardo con cui si è iniziata la campagna ha portato, e porterà, disagi alla Fiorentina che avrebbe potuto contare su un sold out quasi certo con i circa dieci giorni di vendita canonici. Sia in virtù dell’importanza della partita che per l’astinenza da Fiorentina, attesa alla prima uscita stagionale al Franchi dopo quattro trasferte.
