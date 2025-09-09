Fiorentina-Napoli, oggi il via alla vendita dei biglietti: prevista in mattina riunione del Casms

vedi letture

Sarà oggi il giorno giusto per dare finalmente il via alla vendita dei biglietti per la gara di sabato tra Fiorentina e Napoli. Questa mattina è infatti prevista una nuova riunione d’urgenza del Casms (il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) e, a prescindere da quelle che saranno le valutazioni sulla capienza del settore ospiti del Franchi e sulla possibilità da parte dei tifosi azzurri residenti in Campania di partecipare alla trasferta, arriverà il semaforo verde per la messa in commercio dei tagliandi, che visto anche il poco tempo a disposizione andranno presumibilmente a ruba.

Per quanto riguarda il settore ospiti si è resa necessaria qualche ora in più di riflessione ma il sentore è che alla fine verrà dato il via libera per una trasferta dei supporter partenopei senza eccessive limitazioni. Se non quella di poter acquistare tagliandi esclusivamente nel settore ospiti che, rispetto all’anno scorso, dovrebbe essere ampliato a 700 sedute. A riportarlo è La Nazione.