Fiorentina-Napoli, divieto di vendita per alcolici in alcune zone: la situazione
Quella con Napoli è la prima partita casalinga della Fiorentina in questa stagione e vista la delicatezza dell'incontro il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svolto si martedì, ha adottato un dispositivo che contempla alcuni divieti che scatteranno alle 17 di sabato fino alla conclusione della manifestazione. Vietata la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.
A riportarlo è La Nazione.
