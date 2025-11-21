Franchi, la Uefa apre la porta per Euro 2032: ma entro il 31/7 serve la copertura finanziaria

Se Firenze vorrà far parte delle cinque città italiane che, assieme alla Turchia, ospiteranno i campionati europei del 2032, il Comune dovrà correre per trovare rapidamente tutti i fondi necessari a ultimare i lavori, si legge sul Corriere Fiorentino. Il termine ultimo è fissato per il 31 luglio prossimo, quando la Figc dovrà consegnare le candidature ai vertici Uefa. Ieri, all'incontro tra Uefa e Palazzo Vecchio, i rappresentanti dell’organo di governo del calcio europeo sono rimasti ben impressionati dal progetto di restauro.

Il problema è individuare tutte le risorse per coprire i costi entro il prossimo luglio: la Fiorentina, per entrare nella partita, chiede tempi certi di realizzazione dell’impianto (e quindi il cronoprogramma) e il controllo totale sui lavori del lotto 2, ovvero quello da finanziare coi soldi viola. Senza i milioni del patron del club i mutui appaiono come l’unica alternativa. In mezzo a tutte queste difficoltà, perlomeno un ostacolo appare superato: il Parterre di Tribuna che resterà scoperto a causa del no della soprintendenza che ha bocciato le ipotesi di copertura. Per l’Uefa è sufficiente che sia coperto il 95% del pubblico che si siede sugli spalti.