Ranieri e la "sua" fascia di capitano: dal 6 ottobre 2024 già 50 volte insieme
Domani il capitano della Fiorentina Luca Ranieri potrebbe festeggiare le 50 presenze con la fascia della Fiorentina al braccio in gare ufficiali nel caso in cui scendesse in campo contro la Juventus. Andando a ritroso possiamo evidenziare come il traguardo delle 50 «fasce viola» sia stato raggiunto negli ultimi 15 anni da Biraghi, Pezzella, Rodriguez e Pasqual.
Il bilancio delle 49 partite ufficiali della Fiorentina con Ranieri capitano è il seguente: 21 successi, 11 pareggi e 17 sconfitte. Da ricordare sicuramente le prime 7 partite disputate dal difensore con la fascia al braccio, nel periodo del passaggio di consegne con Biraghi, in cui la Fiorentina ottenne 7 vittorie. La “prima” da capitano di Ranieri risale al 6 ottobre 2024, in occasione di Fiorentina-Milan 2-1. A riportarlo è il La Nazione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati