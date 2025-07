Fiorentina, ieri pomeriggio libero: oggi doppia seduta al Viola Park

Dopo i primi intensi due giorni di lavoro, ieri per la prima volta Ranieri e compagni hanno beneficiato di mezza giornata libera. Pioli e il suo staff hanno infatti concesso alla squadra uno stop dagli allenamenti nel pomeriggio con come obbligo il rientro al Viola Park per la sera. Tra palestra e campo, i carichi di lavoro iniziano a farsi sentire ma sempre in un clima positivo.

Ieri mattina assenti, per motivi diversi, Richardson, in permesso per motivi familiari, e Fortini, ancora alle prese con un problema all'ileopsoas. Oggi gli allenamenti continueranno con una doppia seduta, qui il programma completo della giornata.