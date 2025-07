Calciomercato Kean, avanti verso il rinnovo ma con la stessa clausola. Sohm, il Parma spara alto

Nel corso del consueto spazio del “Chi si compra?” formato flash, oggi a Radio FirenzeViola per fare il punto sulle trattative di mercato della Fiorentina ha preso la parola il direttore di TMW Niccolò Ceccarini. Ecco le sue valutazioni:

Kean e attacco

La Fiorentina si è attivata per parlare del rinnovo di Kean, si parla di un ingaggio di 4 milioni di ingaggio ma ci sono ridotte possibilità ad oggi di alzare la clausola rescissoria. Siamo in una fase di valutazioni ma c’è la voglia di andare in fondo a questa trattativa. Verrà in ogni caso preso un nuovo attaccante, a prescindere da Beltran. Solo Brekalo e Nzola sono fuori dal progetto tecnico di Pioli.

Valentini e la difesa

Nicolas Valentini è un giocatore caratteriale e non accetterebbe di star fuori nella Fiorentina di Pioli. Verrà lasciato andare a Verona con prestito con diritto di riscatto con il 50% sulla futura rivendita in favore dei viola. Non è escluso che entro la fine del mercato possa arrivare un altro centrale.

Punto sul centrocampo

Sono in corso valutazioni per la mediana, che anziché su un play potrebbe necessitare più di un incursore. Per Sohm la richiesta del Parma è di 15 milioni di euro. Per Kessié non ci sono conferme mentre Mandragora è sempre più vicino al rinnovo di contratto.