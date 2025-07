Dzeko eterno, Fiorentina la prima scelta del bosniaco per tornare a vincere

Ieri alle 12:00 al Viola Park Edin Dzeko si è presentato ufficialmente ai tifosi e ai media fiorentini in conferenza stampa. L'attaccante bosniaco ha messo subito le cose in chiaro sottolineando, anche se pure i numeri dei suoi ultimi anni parlano per lui, che l'età non conta e che è ancora in grado di aiutare la squadra e fare la differenza. A Firenze Dzeko troverà Stefano Pioli, un tecnico che l'aha sempre stimato e che addirittura lo avrebbe acquistato nel suo periodo al Milan. Forse proprio la presenza dello stesso Pioli potrebbe avere influito nella scelta dell'ex centravanti di Roma e Inter di mettere Firenze e la Fiorentina in cima alla lista delle destinazioni gradite: "Quando il mio agente mi ha parlato della Fiorentina, ho voluto firmare subito.Non avevo altre idee per la testa. Pioli so che mi voleva anche negli anni passati e fra noi c’è stima reciproca. Dobbiamo essere ambiziosi perché sta alla base di tutto per ottenere risultati importanti".

Dzeko non si è posto degli obiettivi personali se non quello di aiutare la squadra sia in campo che fuori con la sua qualità e la sua esperienza, ma ha invece, come fatto dallo stesso Pioli il giorno prima, sottolineato le ambizioni del club per quanto riguarda la Conference League e il campionato. Infine l'ex Manchester City ha sottolineato come potrebbe coesistere un tridente formato da lui, Kean e Gudmundsson: "Certamente possiamo giocare tutti e tre insieme. Pioli vuole che la squadra faccia sempre la partita e sia aggressiva. Non c’è concorrenza fra attaccanti e io credo che i grandi calciatori debbano coesistere. Tuttavia la prima cosa da fare è quella di pensare alla squadra, prima che a se stessi. Mi piacerebbe rendere i miei compagni ancora più forti e aiutarli come posso".