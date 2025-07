Firenze-Verona, doppio filo: oltre a Valentini il legame può essere la cessione di Ghilardi

La Nazione oggi in edicola si concentra sul legame presente tra la Fiorentina e il Verona. Il primo filo che unisce le due società è Nicolas Valentini. Il centrale argentino è vicino a tornare in Veneto ma non in prestito secco come la passata sessione di calciomercato, bensì con un diritto di riscatto di circa 4 milioni in favore del club gialloblu. Non solo, da accordi la Fiorentina manterrà anche una percentuale del 50% sulla futura rivendita nel caso l'Hellas decidesse di riscattare a fine stagione il classe 2001.

Oltre a Valentini, l'altro filo che unisce Firenze e Verona è Daniele Ghilardi. La trattativa tra gli scaligeri e il Real Betis per il passaggio in Andalusia dell'ex difensore della Fiorentina procede spedita e i gigliati potrebbero mettersi in tasca 5-6 milioni. I viola infatti hanno il diritto al 50% dell'incasso sulla cessione del classe 2003 che potrebbe lasciare Verona per circa 11 milioni di Euro.