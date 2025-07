Fiorentina, il programma di oggi: doppia seduta di allenamento. Alle 12:00 la presentazione di Fazzini

Quinto giorno di ritiro al Viola Park per la Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo il pomeriggio di riposo di ieri Ranieri e compagno questa mattina torneranno in campo per una sessione di allenamento in programma alle 09:30. Dopo Pioli e Dzeko, oggi alle 12:00 sarà il momento di Jacopo Fazzini. L'ex Empoli si presenterà a giornalisti e tifosi in conferenza stampa. Nel pomeriggio poi, più precisamente alle 18:30, i gigliati sosterrano la seconda seduta di allenamento della giornata. Come sempre la seduta pomeridiana sarà a porte aperte e prevederà anche una sessione di autografi a fine allenamento.