Valentini, nuovo prestito al Verona: questa volta però con diritto di riscatto

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Verona parlando approfonditamente della trattativa, ormai in chiusura, per il ritorno in gialloblu di Nicolas Valentini. Il centrale argentino classe 2001, rientrato a Firenze dal prestito secco agli scaligeri il 30 giugno scorso, dopo neanche un mese farà ritorno sulla sponda veneta del Lago di Garda. Questa volta però la formula sulla quale Hellas e Fiorentina hanno trovato l'accordo prevede un diritto di riscatto in favore degli scaligeri di circa 3 milioni di Euro. Nelle prossime ore il giocatore firmerà il nuovo contratto e si aggregherà ai suoi vecchi compagni nel ritiro di Folgaria.

Non solo, in caso di riscatto e poi di futura cessione del giocatore da parte del Verona, la Fiorentina avrà diritto al 50% dell'incasso. Un investimento importante per la formazione di Zanetti che avrà di nuovo a disposizione uno dei tre centrali titolari della seconda parte della scorsa stagione.