La Fiorentina, i "bravi ragazzi" e una faccia che adesso va un po' sporcata

C’è un’espressione che, nel corso degli ultimi giorni, è rimbalzata in modo ricorrente nelle stanze del Viola Park, tra sala stampa e campo. Ed è quella legata al concetto di “bravi ragazzi”, per la prima volta sdoganata mercoledì da Stefano Pioli nel giorno della sua conferenza di presentazione. Un concetto molto chiaro - usato oltre che dal tecnico anche ieri da Dzeko e oggi da Pongracic, ai canali ufficiali del club - che spiega bene come nell’attuale spogliatoio della Fiorentina siano arrivati (o, per adesso, siano rimasti) giocatori dalle facce pulite, puri e ben disposti al sacrificio in vista di un’annata che per il club viola dovrà essere di conferma e di miglioramento.

Sulle note del vecchio adagio

Fin qui nulla di strano, se non fosse che, in certi casi, questa espressione da libro “Cuore” è stata in alcune circostanze corroborata da una specifica. E questo sia dallo stesso allenatore che dal bomber bosniaco, che di spogliatoi ad alti livelli ne ha vissuti eccome: “Certo, non sempre in campo dovremmo essere bravi ragazzi”. Della serie - per usare un vecchio adagio nel mondo del calcio - “il bravo ragazzo lo do in sposa a mia figlia, sul terreno di gioco voglio figli di buona donna”. Edulcorando il concetto, è proprio di questo che sembra aver bisogno adesso la Fiorentina per completare una rosa che sembra ormai apposto per il 70%.

Sporcarsi la faccia

E non è forse un caso che tra gli ultimi nomi sondati dal club viola ci siano stati, per la mediana, sia quello di Simon Sohm (per il quale però il Parma ha sparato alto: ben 15 milioni di euro) sia quello - ben più affascinante e forse “cattivo”, in senso buono - di Franck Kessié su cui ad oggi i margini di trattativa sono ridotti in virtù del suo ingaggio improponibile (14 milioni lordi a stagione con l’Al Ahli). Nella difesa assoluta del principio di “qualità”, più volte evocato da Pioli, la Fiorentina sembra però aver bisogno di “sporcare” la sua faccia. Per essere davvero ai nastri di partenza una delle realtà più interessanti del prossimo campionato.