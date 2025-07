Pongracic: "Stiamo lavorando duro ma per Pioli sarà più facile. Quante risate coi compagni"

Al termine della seduta di questa mattina, il centrale difensivo viola Marin Pongracic ha preso la parola ai canali ufficiali della fiorentina. Ecco le sue parole: “Tanto lavoro sul campo e in palestra. Siam un po’ stanchi, è impegnativo ma scendiamo in campo con il sorriso. Io do sempre il 100% alla squadra. Vogliamo essere al top nelle prossime settimane: mettiamo benzina nelle gambe per crescere. Una delle cose più importanti per me è che nella squadra c’è una bella atmosfera.

Ci sono tutti bravi ragazzi che hanno grande voglia: non vedo l’ora che inizi la stagione. Pioli? Per lui sarà più facile lavorare: siamo stati una grande squadra lo scorso anno, poi ovviamente speriamo di migliorare tatticamente e tecnicamente. Oggi abbiamo fatto una serie di esercizi in palestra, poi sul campo abbiamo fatto scatti e lavorato su parte difensiva e offensiva… anche se gli attaccanti sono più fortunati perché i loro esercizi sono più divertenti. A me piace ridere e scherzare molto in Gosens e Gudmundsson ma mi piace relazionarmi anche con Kospo e Dzeko, visto che mi madre è nata in Bosnia”.