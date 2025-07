Fiorentina, la campagna abbonamenti dimostra entusiasmo: Sohm e Kessie i nomi per la mediana

Con l'inizio del ritiro al Viola Park lo scorso lunedì è iniziato ufficialmente il nuovo corso, targato Stefano pioli, della Fiorentina. Dopo la prima settimana di allenamenti domenica sera Ranieri e compagni faranno la loro prima apparizione in pubblico nel test in famiglia contro la formazione primavera di Galloppa a Bagno a Ripoli. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport intorno alla Fiorentina c'è grande entusiasmo.

Un entusiasmo dimostrato anche dalla campagna abbonamenti con già 10.000 tessere vendute. Intanto ovviamente si continua a parlare di mercato con Pradè e Goretti che stanno studiando il colpo a centrocampo. Non un regista puro ma un centrocampista fisico ma abile anche nel costruire. Il primo nome sul taccuino dei dirigenti gigliati in questo momento sembra essere Simon Sohm del Parma. Il prezzo dello svizzero oscilla tra i 10 e i 12 milioni. Nella serata di ieri poi è uscito anche il nome di Frank Kessie. Il mediano ivoriano, ora in Arabia Saudita, ha già lavorato con Pioli ai tempi del Milan.