Fiorentina, Gudmundsson in dubbio per il Napoli: si aspettano gli esami e il referto in giornata
Valutazioni in corso per Albert Gudmundsson. Il classe 1997 è rientrato a Firenze nel tardo pomeriggio di ieri per sottoporsi ad alcuni accertamenti attraverso i quali la Fiorentina potrà definire meglio le sue condizioni atletiche. In base al referto medico che arriverà nella giornata di oggi la Fiorentina capirà se poter contare su Gudmundsson sabato contro il Napoli.
Di sicuro è in dubbio, almeno finché Stefano Pioli non sarà rassicurato dagli accertamenti clinici, si legge sul Corriere dello Sport. Nel frattempo non mancano le soluzioni in caso di forfait dell’islandese. Il tecnico viola potrebbe ricorrere a Piccoli, che scalpita per tornare dal primo minuto al fianco di Kean dopo l’occasione di domenica 31 agosto a Torino. Occhio anche a Dzeko e alla sorpresa Fazzini:
