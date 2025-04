Fiorentina-Empoli, viola senza due big come Dodo e Kean

La sfortuna non smette di perseguitare la Fiorentina. Dopo il sempre più probabile forfait di Kean, a Parigi per motivi familiari, anche contro l'Empoli, ieri si è fermato pure Dodo, operato d'urgenza per appendicite. Come riportato dal Corriere Fiorentino i tempi di recupero del brasiliano, nonostante lui sui social predichi ottimismo e rassicuri i tifosi di tornare presto, sono ancora incerti. Il classe 1998 salterà sicuramente la sfida di domani contro l'Empoli e con ogni probabilità anche la trasferta di Siviglia per l'andata della semifinale di Conference Lerague contro il Real Betis.

Da valutare invece per il match contro la Roma e per il ritorno di coppa al Franchi. Per il derby dell'Arno insomma mancheranno due tra i giocatori più importanti e maggiormente impiegati della rosa. Non solo due giocatori che non hanno un vero e proprio sostituto di ruolo. Se per quanto riguarda l'attacco a Cagliari la coppia Gudmundsson-Beltran si è comportata molto bene, per quanto riguarda la fascia destra la soluzione più probabile è l'impiego di Folorunsho.