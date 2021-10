FIORENTINA, È quindicesima per tiri totali tentati

L’inizio del campionato della Fiorentina è da considerarsi positivo, il migliore della gestione Commisso. Dopo 7 gare, infatti, i viola possono contare su 4 punti in più rispetto lo scorso anno e ad un punto in più rispetto la precedente stagione. Dopo 3 anni i gigliati hanno conquistato almeno 12 punti dopo 7 giornate. L’ultima volta risaliva al 2018 quando, con Pioli in panchina, la Fiorentina totalizzò 13 punti. Da evidenziare come i viola, nonostante lo stesso numero di gol fatti (10) e, praticamente, subìti dello scorso anno (uno in più rispetto a 12 mesi fa), abbiano il 50% dei punti in più in classifica dopo le prime 7 partite, cioè 12 rispetto agli 8 dello scorso anno, in cui, però, non ebbero a favore alcun rigore, a differenza dei 3 ottenuti in questo torneo. Un esempio abbastanza eloquente è rappresentato dal fatto che la squadra di Italiano occupi il 15° posto nella graduatoria dei tiri totali tentati (76 in tutto) a pari merito col Genoa.Il dato più preoccupante, però, riguarda le volte in cui i viola sono riusciti ad inquadrare lo specchio della porta avversaria. Dalle 15 volte nelle prime due gare, infatti, siamo passati ai 18 totali nelle successive 5 partite, di cui solo 5 negli ultimi 2 incontri.