FIORENTINA, Dopo i 4 giorni di riposo domani si riparte

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola fa il punto sulla situazione degli infortunati in casa viola in vista della trasferta di Lecce in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00. Con la fine dei quattro giorni di riposo concessi da Raffaele Palladino sempre più vicino, appuntamento fissato per domani mattina la Viola Park, oggi sarà giorno di rientri per i calciatori gigliati. La trasferta di Lecce sarà la prima gara di un tour de force con sette partite, di cui cinque fuori casa, dal 20 ottobre fino al 10 novembre.

In Salento Palladino spera di ritrovare dopo i problemi fisici Kean, che non è potuto andare in Nazionale per un problema alla schiena, e il grande ex Pongracic. Le sensazioni buone, ma servono conferme da domani.