Paratici vede viola, La Gazzetta dello Sport: "Ci sta pensando, offerta sul tavolo"

vedi letture

"Paratici vede viola: mossa salva-Fiorentina" è il titolo che si può leggere oggi nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina. La società viola ha offerto al dirigente un quinquennale a cifre molto importanti come capo dell'area tecnica, ovvero colui chiamato a scegliere allenatori, giocatori e linea tecnica. Sarebbero quattro anni e mezzo di lavoro con una progettualità da definire e un'emergenza sotto gli occhi di tutto: la salvezza. Paratici sta facendo le sue valutazioni: accettare una sfida complessa, con il rischio Serie B, o restare in Premier League al Tottenham?

Se accettasse Firenze dovrebbe lavorare su più fronti e l'allenatore sarebbe un grande tema, si legge. Tre soluzioni: andare avanti con lui, richiamare Pioli, o scegliere il quarto tecnico stagionale. Poi il mercato, con un budget limitato, ma tanto lavoro da fare con le seguenti priorità: un difensore, un centrocampista e un esterno. Paratici ci pensa e deciderà sicruamente a breve, conclude la rosea.