Fiorentina bloccata contro il Torino. La Repubblica-Firenze: "Zero emozioni e un De Gea super"
Fallisce anche a Torino l’appuntamento con il primo successo in campionato della Fiorentina, che impatta contro la squadra di Baroni dopo un match in cui si sono palesate tutte le difficoltà di inizio stagione ma dove si è visto anche qualche traccia della squadra che dovrà essere – il tridente offensivo in particolare – tra due settimane, dopo la sosta. Pioli esce dal primo mini ciclo con due punti, un bottino uguale allo scorso anno alla medesima giornata, ma inferiore alle attese di una squadra costruita per partire forte e prendere, con le vittorie, l’entusiasmo giusto per un bel campionato.
Un altro punto buono per muovere la classifica e restare imbattuti all’inizio della stagione, un altro punto frutto di una prestazione discontinua, con un gioco poco fluido, qualche occasione gettata, ma anche due salvataggi importanti di De Gea per conservare lo 0-0, si legge su la Repubblica-Firenze. Da qui alle 20, orario di stop alle trattative, la Fiorentina cercherà di piazzare i giocatori in esubero, dopo le cessioni di ieri di Bianco al Paok Salonicco e di Ikoné al Paris FC.
