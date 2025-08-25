Fiorentina beffata al 94'. Tuttosport: "Il Cagliari si batte alla pari e Luperto salva tutto"

Lo definisce un pareggio equo, quello tra Cagliari e Fiorentina, il quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola. Il Cagliari si è battuto alla pari contro una formazione più quotata, andata in difficoltà quando i padroni di casa hanno spinto al massimo per raddrizzarla dopo la rete di Mandragora al 23’ della ripresa. Due squadre ancora alla ricerca di una precisa identità - come del resto è normale alla partenza di una stagione - legate tuttavia da un sottilissimo filo conduttore che ha portato Roberto Piccoli a trasferirsi in Toscana durante la settimana, dopo l’eccellente campionato disputato lo scorso anno in Sardegna.

Il risultato è maturato nella ripresa, con i due colpi di testa, prima di Mandragora e di Luperto poi nel recupero. Pioli nel post partita ammette: "Alla fine il risultato è giusto anche se dispiace che la vittoria ci sia sfuggita proprio nei minuti di recupero. Non credo sia stata una questione fisica. Ho voluto dare continuità a coloro che hanno giocato giovedì. Sul pareggio di Luperto l’errore più grave è stato quello di aver perso in precedenza palla invece di tenerla"