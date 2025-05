De Gea-Fiorentina insieme fino al 2028, i viola blindano la propria porta

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre le sue pagine dedicate ai temi di casa gigliata con la notizia del rinnovo fino al 2028 di David De Gea. Ieri sera è arrivata l'ufficialità di una notizia di fondamentale importanza per la Fiorentina che potrà ancora contare su un portiere che nella stagione appena conclusa è stato a dir poco decisivo. Nella giornata di oggi sarebbe scaduta l'opzione di rinnovo unilaterale di un anno soltanto in favore della Fiorentina presente sul contratto siglato la scorsa estate.

Le parti sono state in contatto costante nelle ultime ore e ieri è arrivato il tanto atteso sì dell'estremo difensore spagnolo che raddoppierà il suo stipendio arrivando a percepire 2,4 milioni a stagione. Un grande segnale quello di De Gea. L'ex Manchester United rappresenta il primo big a scegliere di rimanere a Firenze. Vedremo cosa succederà con Kean, Dodo e Gudmundsson, tre situazioni tra loro completamente diverse. A lavoro per risolvere le questioni più urgenti, come quella di trovare un nuovo allenatore, c'è, nonostante le riflessioni dopo le forti contestazioni della Curva Fiesole, Daniele Pradè.