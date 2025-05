Memorial Davide Astori, all'Affrico in campo i pulcini: oggi la cerimonia inaugurale della 3° edizione

vedi letture

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, oggi alle 10:30, presso il centro sportivo Vincenzo Lapenta dell'Us Affrico, si svolgerà la cerimonia inaugurale della terza edizione del Memorial Davide Astori. Presenti le istituzioni e varie autorità sportive e del mondo del calcio. Nel corso dell'evento verranno premiate 9 personalità di rilievo nel panorama calcistico.

Il Memorial Davide Astori è un torneo, organizzato per onorare la memoria dell'eterno capitano gigliato scomparso nel 2018, per le categorie pulcini 2014-2015. Alla rassegna parteciperanno la Fiorentina e altre società, sia dilettantistiche che professionisitiche. I match andranno in scena fino al 2 giugno e vedranno la presenza anche di un torneo femminile per la categoria Under 12.