Fiorentina-Palladino, rescissione e patto di riservatezza: ora Pradè aspetta Pioli

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino torna sul tema allenatore. Ieri, con un comunicato di poche righe, è arrivata la notizia della rescissione consensuale del contratto tra la Fiorentina e Raffaele Palladino. Un epilogo che fino a pochi giorni fa nessuno pensava potesse venire fuori. Società e tecnico hanno deciso di non mettere in mezzo gli avvocati, di lasciarsi consensualmente (Palladino così facendo rinuncia a un ingaggio da poco più di 1,5 milioni) e di firmare un patto di riservatezza valido per entrambe le parti. Una cosa simile avvenne qualche anno fa con Gennaro Gattuso. Adesso toccherà alla dirigenza trovare il nuovo allenatore. Anche se prima ci sono da valutare le riflessioni sul futuro di Daniele Pradè, rimasto colpito dalla contestazione dei tifosi. Ieri comunque l'attuale ds gigliato era regolarmente al Viola Park.

Tornando al tema allenatore, ancora non c'è stato nessun contatto con Maurizio Sarri, il tecnico preferito dalla tifoseria, mentre le prime indicazioni portano invece in Arabia, dove risiede attualmente Stefano Pioli. Il tecnico parmense tornerebbe volentieri in Italia, anche se su di lui ci sarebbero anche Juventus e Atalanta. Più defilate le piste che portano a Farioli e Baroni, per il momento delle seconde scelte nei piani della dirigenza viola.