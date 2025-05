Jonas Harder: "Lascio una famiglia, un gruppo di amici prima che compagni"

Il centrocampista della Fiorentina primavera Jonas Harder ha commentato così ai microfoni ufficiali del club viola la sconfitta per 3-0 subita in finale scudetto contro l'Inter: "Bisogna pensare che abbiamo fatto una grande stagione. Adesso però non possiamo che essere rammaricati per la finale persa. Quello che mi lascio sono i compagni, lo staff e il mister. Eravamo una famiglia, tutti uniti, è questo quello che lascio per strada".

Che rapporto hai con Ievoli e con tutto il gruppo squadra?

"Siamo veramente un gruppo fantastico. Prima che compagni siamo amici. Con Mattia ho passato insieme 10 anni, metà della mia vita. Fa male non ritrovarsi più da un giorno all'altro dopo aver passato per 10 anni del tempo con lui ogni giorno".