L'opinione di Benedetto Ferrara: "Misteri al Viola Park: il nuovo codice Pradè"

"Intrighi, misteri, sparizioni improvvise. Dan Brown non ha dubbi: dopo il successo del codice Da Vinci è in arrivo l’attesissimo sequel: Il codice Pradè. La trama è ancora criptata dal patto di riservatezza ma tutto parte dal grande dubbio che morde lo stomaco al dirigente della Fiorentina: mi dimetto o non mi dimetto? E, soprattutto, come faccio a cercare un nuovo allenatore se sto pensando di dimettermi?". Si apre così l'editoriale, a firma di Benedetto Ferrara, presente sulle colonne odierne del quotidiano La Nazione. Il noto giornalista fiorentino analizza le ultime frenetiche ore vissute al Viola Park e la particolare situazione che sta vivendo il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè a partire dall'addio di Raffaele Palladino: "Partiamo dal primo indizio. Il prolungamento da parte di Commisso del tecnico fino al 2027 come arma per motivare l’ambiente (del Betis), e quindi le parole dolci per il suo allenatore: "Per me è come un figlio". Il tutto a poche ore di distanza dalla contestazione della curva del cantiere Franchi. Colpo di scena: Il figlio scappa di casa all’improvviso. E qui basta ascoltare le radio che parlano di Fiorentina per cercare possibili spiegazioni realistiche, surreali, improponibili, intriganti. Ci sta veramente di tutto".

Continua Ferrara: "E ora? Ora il nostro eroe, che per quanto criticato dai tifosi sul mercato aveva avuto qualche idea vincente, deve trovare un tecnico per la panchina. Firenze vuole Sarri. E già questo non aiuta Sarri. Però serve uno bravo, rodato. Sennò addio. Clamorosa l’ultima scena dell’ episodio finale: dopo una inquadratura di Pradè che sfoglia la rubrica passando da Pioli a Baroni, da Gilardino a De Rossi (confuso però al telefono con Delio Rossi), si passa all’interno giorno dell’autogrill di Roncobilaccio. C’è un tipo col cappellino che mangia un Camogli al tavolo. Il barista lo chiama: "Credo che vogliano lei al telefono. E’ una chiamata da Firenze". Primo piano sul sorrisetto del tipo col cappellino… paura eh? Il codice Pradè, edizioni Maiunagioia, 18 euro, prestito con obbligo di riscatto 11 euro. In omaggio l’album fotografico di tutti i gol di Sabiri in viola".