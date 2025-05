RFV Balli: "Mio nipote Harder un vanto. De Gea importante, spero Kean ci dia la stessa soddisfazione"

L'ex portiere Daniele Balli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare degli ultimi accadimenti in casa Fiorentina, a partire dalla finale scudetto persa dalla Primavera viola in cui gioca il nipote Harder: "Questo ragazzino è nato sulle mie gambe visto che le nostre famiglie erano vicine di casa e pensavo che tutto facesse tranne il giocatore, perciò è un vanto per me che sia arrivato a questo livello ma deve fare ancora tanta strada. Lui si è ritagliato uno spazio importante e raggiungere la finale nonostante la sconfitta non nasconde il percorso fatto. Il messaggio di Dodo? Un aiuto per i ragazzi che restano nella squadra, ma andare fuori casa aiuta lo stesso a svilupparsi".

Da ex portiere cosa pensa del rinnovo di De Gea e cosa fare con Martinelli? "Su Martinelli solo lui saprà cosa fare. Importante il rinnovo di Gea e spero che anche Kean ci dia questa soddisfazione. Proprio De Gea potrà giudicare e consigliare Martinelli. La società e la famiglia decideranno se farlo restare o andare a fare esperienza altrove"