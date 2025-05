Primavera, lo scudetto è nerazzurro: viola sconfitti ma a testa alta

Ieri allo stadio Curva Fiesole all'interno del Viola Park è andata in scena la finale scudetto del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Inter. I gigliati non riescono a riportare a Firenze il trofeo che invece va all'Inter del tecnico Zanchetta che batte per 3-0 la formazione di Galloppa. Nerazzurri cinici in avvio di gara con Bovo che, dopo una traversa e una grande parata di Leonardelli, rispettivamente sui tentativi di Re Cecconi e Mosconi, realizza in tap-in la rete del vantaggio. Al termine di una sfida aperta, più precisamente al minuto 81, l'azione che decide lo scudetto. Caligaris salva su Braschi e Balbo, mentre qualche minuto dopo Berenbruch segna il gol del raddoppio.

A poco dalla fine poi Lavelli mette il sigillo alla gara con la rete del 3-0. Nonostante l'amarezza per la sconfitta in finale la Fiorentina ha fatto un'ottima stagione, arrivando a giocarsi lo scudetto all'ultimo atto. Una finale che vale anche l'accesso alla prossima Youth League, la Champions League a livello giovanile. A riportarlo è La Nazione.