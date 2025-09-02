Fiorentina a doppia fantasia, Corriere dello Sport: "Pioli lavora su più moduli"

Stefano Pioli sta lavorando per plasmare la sua Fiorentina su più moduli. Quella di Torino vedeva Piccoli accanto a Kean e Gudmundsson a supporto, ma quella che è uscita al mercato con l'innesto finale di Nicolussi Caviglia consente una variazione importante sul tema: reparto mediano più folto e centravanti unico. Nella Fiorentina con il tridente Pioli vorrebbe che l'attacco diventasse l'elemento caratterizzante del suo sistema di gioco, che diventi un valore aggiunto. Nel 3-5-2 entra in scena il regista puro (Nicolussi Caviglia) che sgrava di questa funzione Fagioli, di nuovo mezzala e basta (ma imposterà se sarà richiesto o necessario, piedi e visione non mancano di certo all’ex Juventus) e ai due si aggiunge un terzo mediano, scelto a girare in base alle esigenze contingenti.

La cosa certa è che Pioli vuole garantirsi una Fiorentina sì di pensiero, sì geometrica, ma soprattutto ricca di fantasia e di inventiva, perché lassù i terminali si riducono da tre a due, da Gudmundsson dietro a Kean e Piccoli a Gudmundsson a sostegno di Kean (o Piccoli), con Dzeko (e Fazzini a seguire) in questo modello della squadra viola pronto a far valere la sua cifra tecnica e la sua intelligenza tecnica più da trequartista che da centravanti.