Fiducia per Lindelof, La Nazione: "È stato De Gea a suggerire il suo nome"

La Fiorentina, riporta La Nazione, aspetta risposte da Victor Lindelof per il quale è già stato messo sul tavolo un biennale con opzione. Il giocatore è tentato dalla possibile avventura in Italia, motivo per cui avrebbe messo in ghiaccio le proposte di Everton e Brentford - si legge - L’amico De Gea lo aspetta a braccia aperte. È stato il portiere spagnolo a suggerire il suo nome, che ora dovrà prendere una decisione definitiva. Ma si respira fiducia sul buon esito dell’affare.