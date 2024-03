FERRARI, Dal Sole 24 Ore a Esselunga. Ora promosso in viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Nazione, sulle sue pagine odierne, traccia anche un profilo di Alessandro Ferrari, promosso in Fiorentina da responsabile delle comunicazioni (ruolo che continuerà a ricoprire) a responsabile dell’Area Aziendale dopo la scomparsa di Joe Barone. Ferrari (tema approfondito maggiormante dalla nostra redazione) entrò nel club nel 2018, assunto dai Della Valle. Col tempo si è guadagnato la stima anche di Rocco Commisso, tanto che era solito accompagnare Barone nelle riunioni in lega o nei confronti con le istituzioni sullo stadio.

Dal 1999 al 2010 è stato direttore della comunicazione per Il Sole 24 Ore. Poi è diventato responsabile delle relazioni esterne dell’Osservatorio Permanente Giovani Editori. In seguito ha lavorato per Esselunga come direttore delle comunicazioni, ruolo ricoperto anche in Coesia, multinazionale attiva nel settore delle produzioni industriali e del packaging.