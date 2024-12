FERRARA, Formazione discutibile. E con Martinelli...

FirenzeViola.it

Tratta così, Benedetto Ferrara, l'eliminazione della Fiorentina ai calci di rigore in Coppa Italia nel suo consueto fondo post-partita in edicola sulle pagine del La Nazione: "Che non sarebbe stata una serata di calcio facile lo sapevamo. C'è un aspetto emotivo, ma poi ce n'è uno tecnico e delle scelte di formazione discutibili. Su tutte il rinnovato esperimento di Quarta a centrocampo. Non è il suo, questo ormai è chiaro. Nel complesso troppe distrazioni e anche molta sfortuna. Ma questo non basta a spiegare una eliminazione che fa un po' male. Magari con Martinelli la Fiorentina sarebbe uscita lo stesso. Certo però..."