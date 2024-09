FEMMINILE, Stasera sfida al Wolfsburg per la Champions

FirenzeViola.it

Stasera alle ore 20:00 al Viola Park ci sarà un match molto importante per la squadra femminile: l'andata dello spareggio contro il Wolfsburg per un posto nella prossima Champions League. Come riporta il Corriere Fiorentino, le ragazze di De La Fuente partono come le sfavorite, così come contro l'Ajax. Ma il tecnico viola non ha timori: "Conosciamo la forza del Wolfsburg. Sarebbe stato bello pensare di prendere un taxi che ci portasse direttamente nelle prime sedici squadre più forti d’Europa, ma sappiamo che c’è traffico per arrivare a destinazione e sappiamo di affrontare una squadra che due anni fa ha giocato la finale di Champions".

Nella conferenza stampa pre gara ha parlato anche Stephanie Breitner che ha già disputato con la maglia viola la Champions League: "Scenderemo in campo anche per Joe Barone. Siamo sulla strada giusta, siamo cresciute e abbiamo tante giocatrici forti. Sono ottimista per la qualificazione in Champions e anche per la stagione".