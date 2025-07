Fazzini, un jolly tuttofare per Pioli. La Repubblica-Firenze: "Può ricoprire più ruoli"

Ieri in conferenza stampa la Fiorentina ha presentato Jacopo Fazzini, sangue viola che scorre nelle vene: "Non avrei mai pensato che il Franchi potesse diventare il mio stadio ma ci ho sempre sperato. Tifo questa maglia da sempre, giocare alla Fiorentina è da sempre il mio sogno". Parole di un centrocampista che è cresciuto ammirando una Fiorentina che proprio a centrocampo schierava i suoi uomini migliori, si legge su La Repubblica-Firenze. Fazzini rappresenta perfettamente il modello di giocatore su cui la Fiorentina vuole puntare oggi e nel prossimo futuro: italiano, giovane e in grado di ricoprire più ruoli.

Trequartista o mezzala d’inserimento, il classe 2003 è particolarmente apprezzato da Pioli per la sua duttilità. Sarà in grado di scendere in campo sia al fianco di Fagioli che di Mandragora e, all’occorrenza, lo si potrà vedere dietro alla punta in un 3-4-2-1, magari accanto a Gudmundsson. Dinamismo, personalità e freschezza. Qualità essenziali per un reparto di centrocampo che ha ancora bisogno di qualche aggiustamento.