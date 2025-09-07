Fazzini ovunque, ha già dato prova di duttilità. Certezza per Pioli, il miglior viola finora

vedi letture

Jacopo Fazzini è stato forse il viola più convincente in questo inizio di stagione. A focalizzarsi sul fantasista è stamani il Corriere dello Sport, sottolineando che Pioli lo ha utilizzato subito in più posizioni nei moduli che ha impiegato e l'ex Empoli non ha tradito le attese. La partita di Reggio Emilia contro il Polissya, l’unica delle quattro da titolare, ne è stata la prova: schierato trequartista insieme a Ndour alle spalle di Dzeko (quindi Fiorentina in versione 3-4-2-1), Fazzini la cosa migliore dei suoi 90 minuti l’ha fatta con un inserimento palla al piede per cinquanta metri con slalom annesso tra gli ucraini e palo finale a negargli ricompensa e gioia del gol, in un'azione degna della miglior mezzala che ha tempi, tecnica e corsa per interpretare il ruolo al meglio. Difatti, sempre per la cronaca, il gesto è arrivato quando Ndour aveva già lasciato il posto a Gudmundsson e, se non la posizione diversa, di sicuro i compiti da rifinitore erano passati sulle spalle dell’islandese.

Mezzala nel 3-5-1-1 o trequartista in coppia nel 3-4-2-1 soprattutto, ma anche da solo nel 3-4-1-2, dove lo metti sta. Si sapeva, la Fiorentina lo sapeva che l’ha preso per questo, ma le conferme vanno e fanno sempre bene. A maggior ragione in questo momento in cui la sosta serve al tecnico viola per dare la fisionomia definitiva alla squadra almeno fino al prossimo stop e che, poi, dall’Islanda è scesa giù la notizia sgradita dell’infortunio a Gudmundsson (anche se non sembra niente di preoccupante): e Fazzini non solo vice Gud, com’è stato inquadrato finora, è invece una notizia molto buona per Pioli - chiosa l'approfondimento del quotidiano -.