Fazzini in cerca di spazio. Gazzetta: "Stasera verso la prima maglia da titolare"
La Gazzetta dello Sport scrive che probabilmente, stasera contro il Polissya, Jacopo Fazzini avrà la prima maglia da titolare. Potrebbe fare il Gudmundsson - si legge - e il giocatore freme già dalla voglia: “Vestire questa maglia è sempre stato il mio sogno. A Cagliari ho cercato di dare il mio contributo, c’era anche da difendere. La concorrenza certo che c’è. Siamo forti, è una squadra con tanti grandi calciatori. Sappiamo di essere tra i favoriti, ma deve essere uno stimolo”.
