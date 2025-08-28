Fazzini in cerca di spazio. Gazzetta: "Stasera verso la prima maglia da titolare"

Fazzini in cerca di spazio. Gazzetta: "Stasera verso la prima maglia da titolare"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:24Rassegna stampa
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport scrive che probabilmente, stasera contro il Polissya, Jacopo Fazzini avrà la prima maglia da titolare. Potrebbe fare il Gudmundsson - si legge - e il giocatore freme già dalla voglia: “Vestire questa maglia è sempre stato il mio sogno. A Cagliari ho cercato di dare il mio contributo, c’era anche da difendere. La concorrenza certo che c’è. Siamo forti, è una squadra con tanti grandi calciatori. Sappiamo di essere tra i favoriti, ma deve essere uno stimolo”.