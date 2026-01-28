Fazzini-Bologna e Ranieri-Torino: due i fronti caldi del mercato in uscita

Il Corriere Fiorentino fa il punto del mercato della Fiorentina a poco meno di cinque giorni dalla chiusura delle trattative, fissata per lunedì 2 febbraio alle 20. Occhio a Jacopo Fazzini, per il quale il Bologna (che già lo aveva valutato come possibile contropartita nell’affare Fabbian salvo poi preferire Sohm) si è formalmente mosso per averlo in prestito con diritto. Due gli ostacoli: la formula, visto che i viola vorrebbero come minimo inserire un obbligo che scatti a determinate condizioni, e il fatto che l’ex Empoli non avrebbe affatto voglia di spostarsi. Il pressing di Italiano però, a fronte di un Vanoli che non l’ha praticamente mai preso in considerazione, potrebbe convincerlo.

Il Torino invece ha invece messo sul piatto Asllani: il club di Cairo infatti è molto interessato a Luca Ranieri e a fronte dei 10 milioni chiesti dalla Fiorentina ha proposto i cartellini del regista ex Inter e quello di Biraghi. Per potersi privare del centrale ormai ex capitano però, i viola dovrebbero prendere due centrali e i nomi seguiti restano quelli di Diogo Leite (Union Berlino), Rugani e Gatti(Juventus) ma con Radu Dragusin (Tottenham) che era e resta nettamente il favorito in termini di apprezzamento.