Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.
Rassegna stampa
Siamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesadi Luca Calamai
FirenzeViolaFiorentina fuori dalla Coppa Italia: scansato un altro obiettivo senza neanche salvare la faccia
Angelo GiorgettiLe promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
Mario TeneraniServe Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
