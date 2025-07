Fagioli alla stagione della svolta. La Repubblica-Firenze: "Ecco il ruolo che ha in mente Pioli"

Allenamenti iniziati in anticipo, la voglia di ricominciare è tanta dopo il riscatto e un’estate serena senza voci di mercato per Nicolò Fagioli, si legge su La Repubblica-Firenze. Il centrocampista si sta allenando già con qualche giorno di anticipo rispetto all’inizio ufficiale del ritiro da solo al Viola Park: “Back to work”, ha postato nei giorni scorsi sui social per far capire che la voglia di ricominciare è tanta. Pradé e Goretti hanno puntato su Fagioli e Fagioli ha puntato sulla Fiorentina per il rilancio e anche se non fosse scattato l’obbligo con la conquista dell’Europa la società avrebbe comunque esercitato il diritto di riscatto.

Con Pioli Fagioli sarà un vero e proprio regista di centrocampo, ma non da intendersi come semplice giocatore da piazzare davanti alla difesa: lo proporrà mezzala o eventualmente nei due di centrocampo con un compagno più muscolare a fianco in caso di passaggio dal 3-5-2 a un altro sistema che contempli il doppio centrocampista. E poi c’è la nazionale: convocato da Spalletti per l’Europeo del 2024 pur dopo quasi un anno di inattività Nicolò spera di entrare nel giro di Gattuso, per conquistare e poi eventualmente giocare il prossimo Mondiale.