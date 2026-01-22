Fabbian è pronto, Gazzetta: "Sabato convocato col Cagliari"

La Gazzetta dello Sport si concentra sulle tante mosse di mercato già concluse dalla Fiorentina. A proposito dell’ultimo acquisto, il quotidiano scrive che Giovanni Fabbian è pronto e che sabato sarà a disposizione dell’allenatore per la sfida contro il Cagliari allo stadio Franchi. Vanoli adesso ha due alternative in più in mediana e due in attacco, con l’ex Bologna che oltre alla mezzala nel 4-3-3 a l’interno nel 4-1-4-1 all’occorrenza può fare anche l’esterno a tutta fascia (come con Pippo Inzaghi alla Reggina).