EX VIOLA, Piatek sempre più vicino al ritorno in Italia

Krzysztof Piatek è ad un passo da diventare un nuovo giocatore della Salernitana: lo scrive anche la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, che riporta di come il ds dei campani Morgan De Santics si sia confrontato ieri col tecnico Davide Nicola per dare un'accelerata alla trattativa. La volontà è di chiudere in tempi rapidi l'affare e la Salernitana è forte dell'ok del giocatore. Adesso rimane da convincere l'Hertha Berlino, la cui richiesta è di 11 milioni per il cartellino. Gli amaranto sono orientati sulla formula del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza, con quasi la metà dello stipendio del calciatore che verrebbe garantito dall'Hertha. Il pistolero sembra vicino al rientro in Italia, dove ha passato gli ultimi sei mesi tutt'altro che indimenticabili in prestito alla Fiorentina.