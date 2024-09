EMPOLI, D'Aversa conferma lo stesso 11 di Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino fa il punto anche su come viene vissuto il derby dall'altra parte della barricata, quella azzurra dell'Empoli. La squadra di D’Aversa è, in questo inizio di stagione, una delle squadre rivelazione del campionato ma il tecnico non fa voli pindarici, chiedendo ai suoi - nella conferenza stampa di vigilia - di non "sottovalutare l’impegno" contro "una squadra più forte". Nonostante la calma professata, in città c'è fermento: i sette risultati consecutivi rendono l'Empoli ancora imbattuto e in una posizione di classifica privilegiata. Per questo motivo il tecnico dovrebbe affidarsi allo stesso undici sceso in campo a Cagliari, con Anjorin ed Esposito alle spalle di Colombo.

A centrocampo, oltre ai laterali Gyasi e Pezzella, al centro potrebbero essere riproposti Henderson e Grassi, ma occhio anche al ritorno di Fazzini. In difesa agiranno Goglichidze, Ismajli e Viti davanti a Vasquez.