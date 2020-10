EL SHAARAWY, Serve riduzione ingaggio del 75%

Come spiega questa mattina La Nazione, la Fiorentina in queste ore tratta con il Watford per Deulofeu, ma tien viva l0attenzione anche ai nuovissimi contatti con l’Udinese per De Paul. Trattative molto diverse fra loro soprattutto in chiave economica. Per Deulofeu la Fiorentina potrebbe anche strappare un prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio), mentre l’operazione De Paul comporterebbe uno sforzo molto simile a quello che la Juventus ha programmato per Chiesa. Quindi, prestito oneroso e riscatto obbligatorio per una cifra totale di una quarantina di milioni. Chiaro che tutto questo passerà in secondo piano se già oggi i viola dovessero avvicinarsi alla firma di Callejon. El Shaarawy? Farebbe e farà di tutto per tornare in Italia dalla Cina, ma si dovrebbe ridurre l’ingaggio del 75 per cento.