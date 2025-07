Ecco re Dzeko e il Corriere dello Sport scrive: "Ci sono 100 modi per impiegarlo"

Ieri è stato il giorno dell'ufficialità di Edin Dzeko. Pioli da lunedì avrà a disposizione un attaccante da 439 gol segnati. Un attaccante che a Firenze tra gli altri obiettivi personali non dichiarati ha quello di toccare quota 1.000 partite, sempre contando le presenze nelle squadre sopra citate e nella propria Nazionale: gliene mancano 22. Un attaccante che si porta dietro un bagaglio incredibile di esperienze ai livelli più alti da mettere a disposizione dei compagni.

Un attaccante che è perfino riduttivo definirlo così, avendo intelligenza calcistica, predisposizione tattica e qualità tecniche per riuscire come pochi a fare più ruoli dentro un unico ruolo, da centravanti a seconda punta passando per trequartista e regista offensivo. Un attaccante che a trentanove anni ha scelto di tornare in Italia per rimettersi in gioco e per questo ha chiesto di inserire una seconda stagione “a determinate condizioni”. Accanto a Kean, “intorno” a Kean, da solo a sostenere il peso dell’attacco: ci sono cento modi d’impiegare Dzeko, e Pioli - che è stato determinante nella decisione dell’ex Roma e Inter - da lunedì se ne toglierà la voglia. A riportarlo è il Corriere dello Sport.