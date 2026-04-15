Ecco il vero Ndour: l'ex Psg è il titolare in più del centrocampo

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Sul Corriere dello Sport spazio a un focus dedicato a Cher Ndour, protagonista di un'ottima stagione, la sua seconda con la Fiorentina. In numeri, il Corriere riporta l'impatto del classe 2004 ex Paris Saint-Germain: Ndour ha registrato il 78% di precisione dei passaggi lunedì sera allo stadio Artemio Franchi. Un dato in linea con la sua media stagionale, che è del 75%. Il che indica un’accuratezza non banale nella ricerca dei compagni di reparto. Buona anche la statistica sui duelli vinti, cioè il 50%. La stazza fisica notevole del giocatore viola gli permette di imporsi con una certa efficacia sugli avversari. Stesso discorso per i contrasti alti, che sono 75 stagionali nonché uno dei suoi punti forti.

Da sottolineare anche l'impiego che ne fa Paolo Vanoli: Ndour è già alla quarantesima presenza stagionale in maglia viola. La ventisettesima in campionato. Si tratta del terzo giocatore più impiegato di quest’anno, a pari merito con De Gea. Meglio di loro, solo Mandragora-Dodo (quarantuno presenze) e Pongracic (quarantadue presenze). E sul futuro non ci sono dubbi: il numero ventisette sarà una elle pedine da cui ripartirà la società toscana. C’è la volontà di farne uno dei perni del futuro. Paratici e Goretti non hanno grandi dubbi in merito.