Dzeko sul podio dei marcatori europei nelle qualificazioni Mondiali: ennesimo risultato

Con la doppietta di sabato sera contro San Marino, Edin Dzeko è diventato il terzo miglior marcatore europeo di sempre nelle fasi di qualificazione a un Mondiale. Un risultato non banale che incensa stamani il Corriere dello Sport: medaglia di bronzo che vale più di qualsiasi attestato e compagnia ottima tra i grandissimi del calcio continentale. Dzeko se la gode e Pioli applaude le due reti di Edin, per nulla banali a dispetto del punteggio finale, perché al 25’ della ripresa, minuto nel quale l’ex Roma e Inter è andato a segno per la prima volta, la Bosnia stava vincendo 1-0.

Tutte cose (belle) che appartengono al passato, perché domani sarà già tempo della sfida all’Austria a Zenica, partita che sta provocando trepidante attesa in un Paese intero: la Bosnia ci arriva con quattro vittorie su quattro e vista sulla rassegna iridata nordamericana, ma appunto decisivo si annuncia il confronto con i biancorossi che seguono, forti a loro volta del tre su tre (e una gara in meno). Ma la Bosnia può contare su Dzeko, dall’altro ieri 142 presenze e 70 gol in Nazionale, terzo cannoniere europeo se in ballo c’è d’andare a un Mondiale: e il capitano sa come si fa.