Dzeko stuzzicato dal biennale viola. La Gazzetta dello Sport: "Intensificati i dialoghi"

Anche La Gazzetta dello Sport torna sul duello tra Fiorentina e Bologna per Edin Dzeko. Secondo quanto scrive la rosea, la società viola vuole mettere la freccia e sorpassare i rossoblù. Ieri infatti si sarebbero intensificati i dialoghi, con la dirigenza gigliata pronta a offrire un biennale secco a 2 milioni a stagione, perché l'attaccante ad ora rappresenta il profilo giusto.

Non solo come vice, ma anche per giocarci insieme nel 3-5-2, sarebbe sicuramente un buon partner. L'ex centravanti di Inter e Roma piace molto a Stefano Pioli e l'idea di un biennale lo stuzzica. Non amerebbe fare una toccata e fuga al suo rientro in Italia. Il Bologna intanto valuta (i dubbi sono sull'ingaggio), continua a sondare il terreno con l'entourage del calciatore, avendo un vantaggio temporale sulla Fiorentina.