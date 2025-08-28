Dzeko pronto a guidare l'attacco, Tuttosport: "Smaltiti i fastidi alla schiena"

Come scrive Tuttosport, la Fiorentina questa sera sarà guidata da Edin Dzeko. Senza Kean squalificato, col neo acquisto Piccoli fuori dalla lista Uefa di questi playoff e Beltran ancora escluso dai convocati perché sul mercato, Pioli darà spazio dal primo minuto al centravanti bosniaco. L’ex Roma, 154 presenze e 65 gol nelle coppe europee, ha smaltito i fastidi alla schiena e punta a lasciare il segno: "Edin sta bene ed è pronto per giocare dall’inizio" annuncia l’allenatore che potrebbe affiancargli Fazzini lasciando rifiatare inizialmente l’autore del 3-0 dell’andata, Gudmundsson.